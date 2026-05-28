Il Milan è arrivato troppo piatto, anche con la qualificazione in Champions la squadra dava l'idea di non avere basi solide. L'esonero di Allegri penso sia inevitabile, mi dispiace per Tare perché un progetto tecnico non può essere valutato in un anno. Giudicato per troppo poco tempo. Mi piace l'idea di cambiare la mentalità che c'era quest'anno, se scegli Iraola non lo valuti dopo due mesi, spero che abbiano imparato la stagione. A San Siro col Cagliari, fin dal primo gol del Milan, c'era un pessimismo generale.