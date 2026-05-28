Punto sulle trattative che potrebbero piedi in casa bianconera dopo la mancata qualificazione in Champions League

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 maggio 2026 (modifica il 28 maggio 2026 | 14:38)

La Juvenon ha raggiunto la qualificazione in Champions League e per questo potrebbero essere ceduti nel prossimo mercato 1-2 giocatori per poi reinvestire le cifre incassate su giocatori mirati. A Skysport, l'inviato a seguito dei bianconeri, Giovanni Guardalà, ha parlato proprio del mercato bianconero e delle possibili cessioni.

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Primo nome tra quelli indiziati è Gleison Bremer. Il difensore, che all'epoca del suo approdo in bianconero aveva imbastito una trattativa con l'Inter, ha una clausola rescissoria sul contratto di 58 mln ma potrebbe essere ceduto anche per una cifra inferiore, sui 35-40 mln.

"Bremer alla vigilia della gara con il Milan aveva detto che a 29 anni vuole vincere e non può aspettare anche se allora non sapeva che la Juve sarebbe rimasta fuori dalla CL", ha spiegato il giornalista.

"Limitandoci ai titolari, un altro che potrebbe avere mercato sarebbe Cambiaso che già con Thiago Motta poteva essere ceduto a gennaio. Rispetto ai giocatori che ha a centrocampo Spalletti cerca un'alternativa, ma K. Thuram lo metterei come ultima ipotesi tra gli uomini in partenza. Dovrebbe arrivare alla società bianconera proprio un'offerta importante perché il club non ha intenzione di cederlo. È un giocatore che ha avuto una crescita e anche se non è stato convocato dal ct della Francia è stato fino a qualche mese fa nel giro della Nazionale francese. Su Thuram dovrebbe arrivare un'offerta irrinunciabile. È un giocatore importante per la Juve", ha aggiunto ancora.

"Di sicuro ci sarà un cambio in porta: questo non è un mistero, la Juve cerca un nuovo portiere. Di Gregorio quest'anno - ha sottolineato l'inviato del canale satellitare - ha avuto una stagione insufficiente. Lui sicuramente partirà, ma non ci si può aspettare dalla sua cessione un tesoretto importante: una 15 di mln già sarebbero il prezzo di una buona cessione. Ormai si pensa sia sfumato Alisson, ma di certo non sarà Di Gregorio il portiere titolare della prossima stagione".

(Fonte: SS24)