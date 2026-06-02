Sky – Allegri-Milan, si risolve in queste ore. Poi subito la firma col Napoli

Massimiliano Allegri e il Milan stanno definendo la risoluzione contrattuale in queste ore. Secondo quanto risulta a Skysport domani dovrebbe essere la giornata decisiva per arrivare alla separazione ufficiale tra le parti.

Dopo la mancata qualificazione in Champions League sono stati azzerati i vertici rossoneri e Cardinale e Ibrahimovic, la proprietà e il consulente numero uno del club, sono al lavoro per definire un nuovo gruppo che guiderà la squadra.