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Sky – Allegri-Milan, si risolve in queste ore. Poi subito la firma col Napoli

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Il club rossonero sta per chiudere ufficialmente con l'allenatore dopo la mancata qualificazione in CL: lo aspetta l'avventura al Maradona
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Massimiliano Allegri e il Milan stanno definendo la risoluzione contrattuale in queste ore. Secondo quanto risulta a Skysport domani dovrebbe essere la giornata decisiva per arrivare alla separazione ufficiale tra le parti.

Milan Allegri
Getty Images

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Dopo la mancata qualificazione in Champions League sono stati azzerati i vertici rossoneri e Cardinale e Ibrahimovic, la proprietà e il consulente numero uno del club, sono al lavoro per definire un nuovo gruppo che guiderà la squadra.

Allegri sarà a quel punto libero di firmare il contratto biennale che gli è stato offerto da De Laurentiis per il Napoli che ha detto addio ad Antonio Conte. Sempre domani dovrebbe esserci un primo incontro con il direttore sportivo del club azzurro Manna per iniziare a programmare la linea di mercato per formare la rosa della prossima stagione.

(Fonte: SS24)

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