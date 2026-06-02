Sky – Lukaku, futuro a Napoli incerto. Da valutare due aspetti

Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli è incerto. A Skysport hanno parlato proprio del calciatore belga che è stato convocato per il Mondiale con il Belgio dopo una stagione difficile per un infortunio che lo ha messo ko ai blocchi di partenza dello scorso campionato.

È tornato in campo a gennaio, ma non era a posto fisicamente tanto che ha preferito rimettersi in piedi rimanendo nel suo Paese contro la volontà del Napoli.

Era arrivato in città con la benedizione di Conte e ha vinto lo Scudetto con la squadra azzurra, ma non è detto che ora - dopo l'addio di Conte- resti. Il giocatore, come ha detto lui stesso, ha un altro anno di contratto. Ma la sua permanenza non è certa hanno spiegato a Skysport. Due le valutazioni da fare: cosa deciderà di fare Allegri, prossimo ad essere ufficializzato come allenatore del Napoli, e le offerte che arriveranno per l'ex attaccante nerazzurro.