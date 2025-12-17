Juan Etchegoyen ha parlato in diretta su Mitre Live del futuro di Mauro Icardi. Del giocatore argentino si continua a discutere in ottica addio al Galatasaray. Il giornalista argentino Antolín ha analizzato il contesto: “Credo che noi giornalisti non inventiamo mai le notizie, né in Argentina, né in Spagna, né in Turchia, né in nessun altro Paese. Le fake news provengono sempre dalla parte interessata ed è quello che sta succedendo con Icardi. Durante il suo contratto è stato prevalentemente infortunato e si è innamorato di China Suárez”. I giornalista argentini hanno rivelato le opzioni che l'entourage di Maurito starebbe considerando. Ci sono delle novità: CONTINUA A LEGGERE.