Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato così a Sky Sport in chiave mercato di due giocatori accostati all'Inter:
Ds Cagliari: “Palestra tra gli esterni più forti d’Europa! Caprile? A fine anno…”
“Palestra e Caprile in chiave mercato? Due giocatori attenzionati. Palestra non è di nostra proprietà, è uno degli esterni più forti d’Europa. Caprile è forte, ora pensiamo a tenerceli i giocatori, a fine anno poi vediamo. Il presidente vuole costruire un progetto duraturo, anche se arrivano richieste ora non ci pensiamo.
Faremo mercato a gennaio per i crociati di Belotti e Felici, non un mercato aggressivo, ragionando e cercando di portare degli italiani e anche giovani. Vogliamo questo progetto con giovani e italiani”.
