Ricky Massara, durante il pre partita della gara contro il Como ha parlato anche del mercato giallorosso e si è soffermato in particolare su Dybalache stasera non parte da titolare nella gara degli uomini di Gasperini contro la formazione di Fabregas.
Massara: "Dybala nel futuro della Roma? Intanto c'è nel presente. A gennaio…"
Massara: “Dybala nel futuro della Roma? Intanto c’è nel presente. A gennaio…”
Prima della partita contro il Como, il ds giallorosso ha parlato del mercato ai microfoni di DAZN
-Paulo Dybala ci sarà nel futuro della Roma?
C'è sicramente nel presente intanto. Siamo felici sia così. Siamo concentrati su questo campionato e lui è un campione che ha sempre dimostrato attaccamento ai colori giallorossi e pensa a dare il meglio di sé come tutte le volte che è stato chiamato in causa.
-Escludiamo un nuovo attaccante a gennaio?
Un tema che riguarda tante squadre e noi siamo concentrati sul nostro organico. Poi a gennaio ci saranno opportunità che miglioreranno il nostro organico allora vedremo di farlo. Ma ci sono ancora tante gare e lo stesso mercato potrebbe offrire delle occasioni che ad oggi non sono neanche immaginabili.
(Fonte: DAZN)
