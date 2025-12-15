FC Inter 1908
Massara: “Dybala nel futuro della Roma? Intanto c’è nel presente. A gennaio…”

Prima della partita contro il Como, il ds giallorosso ha parlato del mercato ai microfoni di DAZN
Eva A. Provenzano
Ricky Massara, durante il pre partita della gara contro il Como ha parlato anche del mercato giallorosso e si è soffermato in particolare su Dybalache stasera non parte da titolare nella gara degli uomini di Gasperini contro la formazione di Fabregas.

-Paulo Dybala ci sarà nel futuro della Roma? 

C'è sicramente nel presente intanto. Siamo felici sia così.  Siamo concentrati su questo campionato e lui è un campione che ha sempre dimostrato attaccamento ai colori giallorossi e pensa a dare il meglio di sé come tutte le volte che è stato chiamato in causa.

-Escludiamo un nuovo attaccante a gennaio? 

Un tema che riguarda tante squadre e noi siamo concentrati sul nostro organico. Poi a gennaio ci saranno opportunità che miglioreranno il nostro organico allora vedremo di farlo. Ma ci sono ancora tante gare e lo stesso mercato potrebbe offrire delle occasioni che ad oggi non sono neanche immaginabili.

(Fonte: DAZN)

