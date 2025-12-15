Prima della partita contro il Como, il ds giallorosso ha parlato del mercato ai microfoni di DAZN

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 dicembre 2025 (modifica il 15 dicembre 2025 | 20:46)

Ricky Massara, durante il pre partita della gara contro il Como ha parlato anche del mercato giallorosso e si è soffermato in particolare su Dybalache stasera non parte da titolare nella gara degli uomini di Gasperini contro la formazione di Fabregas.

-Paulo Dybala ci sarà nel futuro della Roma?

C'è sicramente nel presente intanto. Siamo felici sia così. Siamo concentrati su questo campionato e lui è un campione che ha sempre dimostrato attaccamento ai colori giallorossi e pensa a dare il meglio di sé come tutte le volte che è stato chiamato in causa.

-Escludiamo un nuovo attaccante a gennaio?

Un tema che riguarda tante squadre e noi siamo concentrati sul nostro organico. Poi a gennaio ci saranno opportunità che miglioreranno il nostro organico allora vedremo di farlo. Ma ci sono ancora tante gare e lo stesso mercato potrebbe offrire delle occasioni che ad oggi non sono neanche immaginabili.

(Fonte: DAZN)