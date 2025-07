Le indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Francia e dalla Turchia parlano del Fenerbahce e di due affari chiusi con il PSG. Marcos Asensio, che era stato accostato pure all'Inter (ma non è stato mai trattato dai nerazzurri), lascerebbe il club francese per 15 mln di euro. A lui uno stipendio di 9 mln all'anno. Alto lo stipendio pure per l'ex nerazzurro Milan Skriniar che verrà riscattato dai turchi dopo aver lasciato Parigi nel corso della passata stagion in prestito. Per il giocatore slovacco, che aveva lasciato Milano a parametro zero, un lauto stipendio e nelle casse del PSG 10 mln + 2 di bonus.