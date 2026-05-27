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Atalanta, accordo raggiunto con il Manchester United per la cessione di Ederson: le cifre

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Il centrocampista brasiliano appare in procinto di lasciare Bergamo dopo quattro stagioni: i Red Devils lo aspettano
Fabio Alampi Redattore 

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Manca ancora l'ufficialità, ma l'affare appare ormai alle battute conclusive: Ederson lascia l'Atalanta e si trasferisce a titolo definitivo al Manchester United.

Atalanta, accordo raggiunto con il Manchester United per la cessione di Ederson: le cifre- immagine 2
Getty Images

Secondo Sky Sports UK, le due società sarebbero a un passo dal chiudere l'operazione per una cifra intorno ai 38 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro), mentre il centrocampista brasiliano firmerà un contratto quinquennale con i Red Devils.

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