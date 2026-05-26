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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Roma, UFFICIALE: esercitata l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo di Malen
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Roma, UFFICIALE: esercitata l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo di Malen
L'attaccante olandese, arrivato a gennaio in prestito dall'Aston Villa, è stato riscattato dai giallorossi
Donyell Malen è a tutti gli effetti un calciatore della Roma. L'attaccante olandese, arrivato nella Capitale nel corso del mercato invernale e subito decisivo con ben 15 reti fra campionato ed Europa League, è stato riscattato dall'Aston Villa.
Questo il comunicato giallorosso:
L'AS Roma conferma di aver effettuato l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030.
L'attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso.
Complimenti, Donyell!
(asroma.com)
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