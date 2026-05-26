L'attaccante olandese, arrivato a gennaio in prestito dall'Aston Villa, è stato riscattato dai giallorossi

Donyell Malen è a tutti gli effetti un calciatore della Roma. L'attaccante olandese, arrivato nella Capitale nel corso del mercato invernale e subito decisivo con ben 15 reti fra campionato ed Europa League, è stato riscattato dall'Aston Villa.