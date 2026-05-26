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Roma, UFFICIALE: esercitata l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo di Malen

Roma, UFFICIALE: esercitata l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo di Malen - immagine 1
L'attaccante olandese, arrivato a gennaio in prestito dall'Aston Villa, è stato riscattato dai giallorossi
Fabio Alampi Redattore 

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Donyell Malen è a tutti gli effetti un calciatore della Roma. L'attaccante olandese, arrivato nella Capitale nel corso del mercato invernale e subito decisivo con ben 15 reti fra campionato ed Europa League, è stato riscattato dall'Aston Villa.

Roma, UFFICIALE: esercitata l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo di Malen- immagine 2
Getty Images

Questo il comunicato giallorosso:

L'AS Roma conferma di aver effettuato l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030.

L'attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso.

Complimenti, Donyell!

(asroma.com)

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