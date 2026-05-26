Dopo l'addio dell'allenatore che un anno fa ha vinto lo scudetto in azzurro è tempo di un nuovo allenatore e il presidente sta facendo le sue valutazioni

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 17:08)

Mentre l'Inter si gode un po' di vacanza in attesa di cominciare le grandi operazioni per la prossima stagione, anche il Napoli deve lavorare sul nuovo allenatore dopo la separazione da Antonio Conte. Quest'oggi a Roma, spiegano a Skysport, ci sarebbe stato un incontro tra i dirigenti del club partenopeo e gli agenti di Vincenzo Italiano, attualmente al Bologna. È uno dei profili che De Laurentiis sta valutando per la panchina.

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Ma c'è ancora il nome di Allegri sul tavolo dei dirigenti azzurri. Come riferito da Massimiliano Ugolini, inviato di Sky, a seguito del Napoli è l'alternativa a Italiano, l'altro nome spendibile per la successione di Conte sulla panchina del Napoli.

"Difficile una terza opzione al momento: sono queste le due opzioni principali e per entrambi le opzioni ci sono pro e contro. Italiano viene considerato comunque per l'esperienza internazionale, una filosofia di gioco che si sposerebbe con la rosa a disposizione. A favore di Allegri un curriculum importante e l'amicizia con DeLa. A più riprese è stato accostato alla panchina del Napoli. Pesa nella valutazione generale anche quanto accaduto col Milan domenica scorsa. Prima il sondaggio su Italiano ma ci sarà anche quello su Allegri", ha riferito il giornalista.

(Fonte: SS24)