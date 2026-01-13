Giacomo Raspadori è sempre più vicino al ritorno in Serie A. Dopo la breve esperienza nell'Atletico Madrid, l'attaccante è pronto a tornare. Ma non alla Roma o al Napoli, a sorpresa firmerà per l'Atalanta che ha superato tutti nella corsa al giocare nella notte.

Come riportato da Matteo Moretto, "l'Atalanta è un passo dal giocatore. L'attaccante ha detto no alla Roma. Nelle ultime ore, l'Atalanta ha accelerato le trattative con l'Atlético di Madrid e ha raggiunto un accordo per un trasferimento definitivo. La cifra finale per il passaggio del gicoatore al club bergamasco sarà tra i 20 e i 23 milioni di euro".