Cancelo è a Barcellona, visite superate: domani la firma e la presentazione

Joao Cancelo torna al Barcellona. Ecco quanto comunicato dal club blaugrana proprio in serata: "João Cancelo è arrivato a Barcellona lunedì all'ora di pranzo. Il terzino portoghese, ancora un giocatore dell'Al Hilal Saudi FC, ha superato i relativi test medici e fisici all'ospedale di Barcellona prima della firma prevista per martedì.
Joao Cancelo torna al Barcellona: ecco quanto comunicato dal club blaugrana proprio in serata sul terzino portoghese
La firma è prevista per le 13:00 CET, presso l'ufficio del presidente dell'FC Barcelona Joan Laporta. Dalle 13:30 CET il giocatore apparirà davanti alla stampa nella Sala Comercial", si legge.
