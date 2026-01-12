Cancelo è a Barcellona, visite superate: domani la firma e la presentazione

Joao Cancelo torna al Barcellona. Ecco quanto comunicato dal club blaugrana proprio in serata: "João Cancelo è arrivato a Barcellona lunedì all'ora di pranzo. Il terzino portoghese, ancora un giocatore dell'Al Hilal Saudi FC, ha superato i relativi test medici e fisici all'ospedale di Barcellona prima della firma prevista per martedì.