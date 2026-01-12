“Si è parlato di molti club, mi risulta che a gennaio non vada da nessuna parte e resterà al Manchester City. Non credo rinnoverà il contratto, ci sono molte probabilità di vederlo partire a 0. Dal Como mi arrivano smentite, se ne è parlato. Juve e Napoli? La Juve con Mendes ha parlato, ma non ha mai fatto un’offerta al giocatore. Mesi fa la Juve ha parlato con l’agente di tanti giocatori. Arabia, MLS, in tanti gli offrono tanti soldi. Per gennaio dimenticatelo, per il futuro vedremo”.