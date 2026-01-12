Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così dei rumors sul possibile arrivo di Bernardo Silva in Italia:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Romano svela: “Bernardo Silva salvo sorprese via a 0: mi risulta che in Italia…”
calciomercato
Romano svela: “Bernardo Silva salvo sorprese via a 0: mi risulta che in Italia…”
Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così dei rumors sul possibile arrivo di Bernardo Silva in Italia
“Si è parlato di molti club, mi risulta che a gennaio non vada da nessuna parte e resterà al Manchester City. Non credo rinnoverà il contratto, ci sono molte probabilità di vederlo partire a 0. Dal Como mi arrivano smentite, se ne è parlato. Juve e Napoli? La Juve con Mendes ha parlato, ma non ha mai fatto un’offerta al giocatore. Mesi fa la Juve ha parlato con l’agente di tanti giocatori. Arabia, MLS, in tanti gli offrono tanti soldi. Per gennaio dimenticatelo, per il futuro vedremo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA