L’Atalanta stringe per Alajbegovic, operazione verso la chiusura: le cifre

Superata la concorrenza di Milan, Roma e Napoli. Alajbegovic, nato a Colonia e cresciuto calcisticamente lì prima di trasferirsi quattordicenne a Leverkusen, ha disputato in Austria nel RB Salisburgo la prima stagione da professionista. Decisivi, per la buona riuscita dell'operazione nell'ordine dei 25 milioni più bonus, la presenza fra i nerazzurri del connazionale Sead Kolasinac e gli ottimi rapporti col Bayer, suggellati dal prestito due stagioni fa e poi dall'acquisto la scorsa estate del difensore ivoriano Odilon Kossounou.