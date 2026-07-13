L'Atalanta è vicina a chiudere l'operazione per Kerim Alajbegovic, attaccante esterno del Bayer Leverkusen reduce dai suoi primi Mondiali con la maglia della Bosnia ed Erzegovina. Il club bergamasco rientra nelle preferenze del giocatore, che il prossimo 21 settembre compirà 19 anni.
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L’Atalanta stringe per Alajbegovic, operazione verso la chiusura: le cifre
L'Atalanta è vicina a chiudere l'operazione per l'attaccante esterno del Bayer Leverkusen
Superata la concorrenza di Milan, Roma e Napoli. Alajbegovic, nato a Colonia e cresciuto calcisticamente lì prima di trasferirsi quattordicenne a Leverkusen, ha disputato in Austria nel RB Salisburgo la prima stagione da professionista. Decisivi, per la buona riuscita dell'operazione nell'ordine dei 25 milioni più bonus, la presenza fra i nerazzurri del connazionale Sead Kolasinac e gli ottimi rapporti col Bayer, suggellati dal prestito due stagioni fa e poi dall'acquisto la scorsa estate del difensore ivoriano Odilon Kossounou.
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