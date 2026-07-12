Sommer, svincolato dal 30 giugno dopo l'addio all'Inter, ha trovato squadra: lo annuncia il giornalista Sacha Tavolieri

Matteo Pifferi Redattore 12 luglio - 21:43

Yann Sommer è rimasto svincolato dopo l'avventura all'Inter, conclusasi ufficialmente il 30 giugno scorso. Non sono mancate le opzioni sul tavolo per l'ex portiere di Bayern Monaco e Basilea ma ora il suo futuro sembra deciso.

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Getty ImagesStando a quanto riportato da Sacha Tavolieri, Yann Sommer è vicino a diventare un nuovo giocatore del Bruges. I nerazzurri, campioni del Belgio in carica, hanno raggiunto un principio di accordo con lo svizzero e dovrebbero finalizzare l'intesa entro 48-72 ore.

Tavolieri conferma che Sommer ha già dato il suo ok al trasferimento che quindi dovrebbe essere ratificato nelle prossime ore. Sommer aveva altre opzioni, come il ritorno al Basilea, club nel quale è cresciuto sin dalle giovanili.