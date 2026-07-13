Il club giallorosso ha annunciato il rinnovo del contratto della Joya: il nuovo accordo ha scadenza 30 giugno 2027

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l'entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol”.