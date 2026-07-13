Paulo Dybala resta alla Roma. Dopo le dichiarazioni di Gasperini, il club giallorosso ha ufficializzato il prolungamento del contratto della Joya fino al 30 giugno 2027.
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UFFICIALE – Roma, Dybala rinnova: prolungamento di un solo anno, i dettagli
Il club giallorosso ha annunciato il rinnovo del contratto della Joya: il nuovo accordo ha scadenza 30 giugno 2027
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Come riferisce Fabrizio Romano, l’argentino guadagnerà poco meno di 3 milioni netti, un taglio all’ingaggio nettissimo rispetto al maxi stipendio precedente.
Di seguito il comunicato ufficiale:
“L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l'entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol”.
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