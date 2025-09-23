FC Inter 1908
Inter, Piero “L’Immortale” resta, l’Al Hilal va oltre: si sussurra di un grande nome top secret

Dopo il no di Piero Ausilio, che ha deciso di restare all'Inter, l'Al Hilal guarda oltre, alla ricerca di un altro direttore sportivo
Marco Macca
Dopo il no di Piero Ausilio, che ha deciso di restare all'Inter, l'Al Hilal guarda oltre, alla ricerca di un altro direttore sportivo. Secondo Tuttosport, ci sarebbero già alcuni nomi sul taccuino del club arabo:

"... D’altronde se i tifosi l’hanno simpaticamente ribattezzato sui social “Piero l’Immortale” per essere “sopravvissuto” a quattro proprietà differenti (Moratti, Thohir, Zhang e Oaktree) un motivo ci sarà. Significa che Ausilio vale tanto".

"Intanto l’Al Hilal ha già ricominciato il casting per trovare un nuovo dirigente di spicco: piacciono Paul Mitchell (ex Newcastle) e Rui Braz (Benfica), ma si sussurra di un grande nome (ancora top secret) già contattato dopo il no di Ausilio".

(Fonte: Tuttosport)

