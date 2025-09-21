FC Inter 1908
Ziliani: “Centrocampo Juve? Inadeguato. Comolli ha riempito la squadra di inutili…”

Le considerazioni del giornalista sportivo sul mercato bianconero
Paolo Ziliani ha confrontato il centrocampo della Juventus con quello del Milan. Un confronto - a suo dire - impietoso per i bianconeri, che nella partita di ieri hanno lasciato trasparire alcune lacune in quella zona di campo. Il giornalista sportivo ha sottolineato:  C’è una spaventosa differenza di qualità e valore tra il centrocampo della Juventus e il centrocampo del Milan". E tra le motivazioni sono emersi numerosi interrogativi, sia all'indirizzo della dirigenza che ha fatto il mercato, sia all'indirizzo di Tudor: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Ziliani ha toccato anche il tema del reparto offensivo bianconero e ha ipotizzato uno scenario.

 

