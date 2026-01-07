Nuova avventura per l'ex Inter Mario Balotelli. Dopo l'esperienza della passata stagione al Genoa, l'attaccante si prepara così a tornare in campo.
Nuova avventura per l'ex Inter Mario Balotelli: c'è la firma sul contratto per 2 anni e mezzo, svela Gianluca Di Marzio di Sky
Balotelli - svela Gianluca Di Marzio di Sky Sport - ha firmato con l'Al-Ittifaq Fc. Contratto di due anni e mezzo per il centravanti, che lascia così l'Europa. Nuova esperienza per Balo, che giocherà a Dubai.
