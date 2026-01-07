Il futuro di Matteo Guendouzi, a meno di clamorose sorprese, sarà in Turchia e avrà i colori del Fenerbahce

Il futuro di Matteo Guendouzi, a meno di clamorose sorprese, sarà in Turchia e avrà i colori del Fenerbahce. Il francese, nonostante la convocazione per il match contro la Fiorentina di questa sera, è pronto a dire addio alla Lazio; le due società hanno ormai praticamente trovato l'intesa con il centrocampista che lascerà Roma per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, bonus compresi.