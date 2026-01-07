Il futuro di Matteo Guendouzi, a meno di clamorose sorprese, sarà in Turchia e avrà i colori del Fenerbahce. Il francese, nonostante la convocazione per il match contro la Fiorentina di questa sera, è pronto a dire addio alla Lazio; le due società hanno ormai praticamente trovato l'intesa con il centrocampista che lascerà Roma per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, bonus compresi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Guendouzi verso la Turchia, francese vicino all’addio: quanto incassa la Lazio
calciomercato
Guendouzi verso la Turchia, francese vicino all’addio: quanto incassa la Lazio
Il futuro di Matteo Guendouzi, a meno di clamorose sorprese, sarà in Turchia e avrà i colori del Fenerbahce
In entrata, invece, è atteso lo sbarco nella Capitale di Ratkov, attaccante del Salisburgo che potrebbe arrivare nel tardo pomeriggio all'aeroporto di Fiumicino per sostenere le visite mediche domani mattina e firmare poi il contratto con la società biancoceleste.
© RIPRODUZIONE RISERVATA