Guendouzi verso la Turchia, francese vicino all’addio: quanto incassa la Lazio

Il futuro di Matteo Guendouzi, a meno di clamorose sorprese, sarà in Turchia e avrà i colori del Fenerbahce
Gianni Pampinella
Il futuro di Matteo Guendouzi, a meno di clamorose sorprese, sarà in Turchia e avrà i colori del Fenerbahce. Il francese, nonostante la convocazione per il match contro la Fiorentina di questa sera, è pronto a dire addio alla Lazio; le due società hanno ormai praticamente trovato l'intesa con il centrocampista che lascerà Roma per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, bonus compresi.

In entrata, invece, è atteso lo sbarco nella Capitale di Ratkov, attaccante del Salisburgo che potrebbe arrivare nel tardo pomeriggio all'aeroporto di Fiumicino per sostenere le visite mediche domani mattina e firmare poi il contratto con la società biancoceleste.

