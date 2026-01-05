João Cancelo ha un sogno: tornare a giocare nel Barcellona. E sembra che sia vicino a realizzarlo. Lo indicano fonti vicine al calciatore

Redazione1908 5 gennaio - 19:02

Come anticipato questa mattina da Mundo Deportivo, nel club blaugrana lo considerano l’opzione più fattibile, motivo per cui il suo nome è entrato con forza nell’agenda di Deco. In questa direzione, il giornalista Fabrizio Romano ha assicurato che il club ha già presentato la prima offerta. Dopo queste informazioni, MD ha sondato l’entourage di Cancelo, che conferma la sua volontà di andare al Barça.

Una situazione che il difensore portoghese ha già vissuto nella stagione 2023-24, quando arrivò al club blaugrana in prestito dal Manchester City per un anno. Nell’estate del 2024 Deco cercò di trattenerlo come grande scommessa per il ruolo di terzino destro. Tuttavia, in quell’occasione il City non voleva più concedere prestiti, ma recuperare parte dell’investimento fatto sul portoghese. Così non si crearono le condizioni e Cancelo finì per essere ceduto all’Al-Hilal per 25 milioni.

Ora, senza feeling con l’allenatore Simone Inzaghi e a sei mesi dalla scadenza del contratto, Cancelo si è proposto al Barça, chiarendo che rinuncerebbe a una parte consistente dell’ingaggio pur di tornare a vestire la maglia blaugrana. Il Barça, che inizialmente dava priorità a un difensore centrale, sta valutando seriamente l’operazione, al punto da presentare un’offerta. Il giocatore ne è già a conoscenza e, dato che la decisione finale spetta a lui, si vede già al Camp Nou. Una delle sue armi principali è il suo agente, Jorge Mendes, molto vicino al presidente Laporta e a Deco, che sta lottando affinché il sogno del suo assistito si realizzi. Ora resta da vedere se tutto andrà come spera.