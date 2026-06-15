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Bayern Monaco scatenato: dopo 55 mln per Saibari pronti altri 55 mln per un giovane

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Il club tedesco sta per chiudere con l'Eintracth per Nathaniel Brown
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Bayern Monaco scatenato: dopo 55 mln per Saibari pronti altri 55 mln per un giovane- immagine 2
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Le big d'Europa continuano a mettere mano al portafoglio. Il Real Madrid nella giornata di oggi ha chiuso per Cucurella versando nelle casse del Chelsea 60 milioni. Anche il Bayern Monaco non ha badato a spese per rinforzare la squadra. Dopo aver speso 55 milioni per Saibari, il club tedesco è pronto a chiudere un'altra operazione da 55 milioni.

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Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il Bayern è pronto a chiudere anche per Nathaniel Brown. Riapertura dei colloqui con l'Eintracht per sistemare i dettagli e procedere per il terzino sinistro della nazionale tedesca. In pochi giorni i tedeschi hanno sborsato 110 milioni di euro, segnale che per competere in Europa bisogna investire pesantemente.

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