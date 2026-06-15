Il club tedesco sta per chiudere con l'Eintracth per Nathaniel Brown

Le big d'Europa continuano a mettere mano al portafoglio. Il Real Madrid nella giornata di oggi ha chiuso per Cucurella versando nelle casse del Chelsea 60 milioni. Anche il Bayern Monaco non ha badato a spese per rinforzare la squadra. Dopo aver speso 55 milioni per Saibari, il club tedesco è pronto a chiudere un'altra operazione da 55 milioni.