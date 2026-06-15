Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Real Madrid, UFFICIALE: dal Chelsea ecco Cucurella, contratto fino al 30 giugno 2032
calciomercato
Real Madrid, UFFICIALE: dal Chelsea ecco Cucurella, contratto fino al 30 giugno 2032
Il terzino sinistro spagnolo lascia i Blues e la Premier e torna a giocare in patria: nuovo rinforzo per Josè Mourinho
Altro colpo in entrata per il Real Madrid: il club spagnolo ha ufficializzato l'ingaggio di Marc Cucurella. Il terzino sinistro classe '98 arriva a titolo definitivo dal Chelsea: per lui contratto fino al 30 giugno 2032.
Questo il comunicato:
Il Real Madrid CF e il Chelsea FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Marc Cucurella, che sarà legato al nostro club per le prossime sei stagioni, fino al 30 giugno 2032.
(realmadrid.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA