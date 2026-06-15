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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Real Madrid, UFFICIALE: dal Chelsea ecco Cucurella, contratto fino al 30 giugno 2032

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Real Madrid, UFFICIALE: dal Chelsea ecco Cucurella, contratto fino al 30 giugno 2032

Real Madrid, UFFICIALE: dal Chelsea ecco Cucurella, contratto fino al 30 giugno 2032 - immagine 1
Il terzino sinistro spagnolo lascia i Blues e la Premier e torna a giocare in patria: nuovo rinforzo per Josè Mourinho
Fabio Alampi Redattore 

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Altro colpo in entrata per il Real Madrid: il club spagnolo ha ufficializzato l'ingaggio di Marc Cucurella. Il terzino sinistro classe '98 arriva a titolo definitivo dal Chelsea: per lui contratto fino al 30 giugno 2032.

Real Madrid, UFFICIALE: dal Chelsea ecco Cucurella, contratto fino al 30 giugno 2032- immagine 2
Getty Images

Questo il comunicato:

Il Real Madrid CF e il Chelsea FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Marc Cucurella, che sarà legato al nostro club per le prossime sei stagioni, fino al 30 giugno 2032.

(realmadrid.com)

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