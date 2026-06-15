Subito fra i protagonisti dei Mondiali americani, Ismael Saibari si guadagna la maglia del Bayern Monaco. Stando a "Sky Deutschland", il 25enne attaccante marocchino - a segno nella gara col Brasile - lascerà il Psv Eindhoven per legarsi ai bavaresi fino al 2031.
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L’altro mercato: colpo Bayern, presa una delle stelle del Marocco a 55 milioni
Esplicitamente richiesto da Vincent Kompany, dovrebbe effettuare le visite mediche negli Usa dove è con la nazionale
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Esplicitamente richiesto da Vincent Kompany, Saibari - che nella scorsa stagione ha collezionato 19 gol e 9 assist in 37 gare ufficiali con gli olandesi - dovrebbe effettuare le visite mediche negli Usa dove è con la nazionale e il suo cartellino dovrebbe costare fra i 50 e i 55 milioni di euro.
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