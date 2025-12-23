Un'importante novità sul mercato del Napoli verso la finestra invernale. A svelarla è Marco Bellinazzo de Il Sole 24 Ore:
Bellinazzo: “Napoli e Pisa, blocco soft del mercato a gennaio: ecco come funziona”
"Nel calciomercato di gennaio Napoli e Pisa dovranno operare a saldo zero, con blocco soft del mercato.
Altre 3/4 squadre con il costo del lavoro allargato oltre 80% dei ricavi hanno utilizzato il correttivo della immissione di capitale per poter operare liberamente", ha spiegato.
