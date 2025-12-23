FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Bellinazzo: “Napoli e Pisa, blocco soft del mercato a gennaio: ecco come funziona”

calciomercato

Bellinazzo: “Napoli e Pisa, blocco soft del mercato a gennaio: ecco come funziona”

Bellinazzo: “Napoli e Pisa, blocco soft del mercato a gennaio: ecco come funziona” - immagine 1
Un'importante novità sul mercato del Napoli verso la finestra invernale: a svelarla è Marco Bellinazzo de Il Sole 24 Ore
Alessandro Cosattini Redattore 

Bellinazzo: “Napoli e Pisa, blocco soft del mercato a gennaio: ecco come funziona”- immagine 2

Un'importante novità sul mercato del Napoli verso la finestra invernale. A svelarla è Marco Bellinazzo de Il Sole 24 Ore:

Bellinazzo: “Napoli e Pisa, blocco soft del mercato a gennaio: ecco come funziona”- immagine 3
Getty Images

"Nel calciomercato di gennaio Napoli e Pisa dovranno operare a saldo zero, con blocco soft del mercato.

Bellinazzo: “Napoli e Pisa, blocco soft del mercato a gennaio: ecco come funziona”- immagine 4
Getty Images

Altre 3/4 squadre con il costo del lavoro allargato oltre 80% dei ricavi hanno utilizzato il correttivo della immissione di capitale per poter operare liberamente", ha spiegato.

Leggi anche
Sky – Skriniar accostato al Milan? La verità sull’ex nerazzurro. E gli altri nomi…
Mercato limitato? Domani responso sulla Lazio. Altre 3 “osservate”: clamorosa presenza di una big

© RIPRODUZIONE RISERVATA