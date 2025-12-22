Fiato sospeso in casa Lazio, ma non soltanto: domani il responso e altre 3 osservate. Clamorosa presenza di una big

Alessandro Cosattini Redattore 22 dicembre 2025 (modifica il 22 dicembre 2025 | 20:43)

Fiato sospeso in casa Lazio, ma non soltanto. Domani arriverà il verdetto della Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società professionistiche di calcio e basket. Il club biancoceleste (ma anche altre società di Serie A attendono con ansia) saprà se potrà agire liberamente sul mercato invernale che scatta a gennaio oppure se potrà operare solo a saldo zero, facendo cioè acquisti e cessioni che si bilancino. Ecco il punto del sito della Gazzetta dello Sport sulla situazione:

Quali sono i criteri in base ai quali la Commissione darà il suo responso?

Sono diversi rispetti al passato, così come diverso è l’organo preposto all’esame. In passato era la Covisoc, commissione interna alla Federcalcio, a giudicare, prendendo in considerazione tre indici: quello di liquidità (rapporto tra attività e passività correnti) quello di indebitamento (rapporto tra debiti e ricavi) e quello del costo del lavoro allargato (rapporto tra costo del lavoro e ricavi). A partire dalla scorso maggio (ma è diventata operativa solo dopo l’estate) è stata invece istituita una commissione di nomina governativa, ma indipendente, che ha di fatto sostituito la Covisoc. Questo nuovo organismo prenderà in considerazione un solo criterio, uniformandosi così a quanto fa l’Uefa con le sue commissioni, quello del lavoro allargato. Per essere nella norma ed aver così il via libera è necessario (lo ha stabilito la Federcalcio) che le società abbiano un costo del lavoro allargato che non superi l’80 per cento dei ricavi.

E se si sfora questo limite che succede?

Il club che dovesse incorrere in questa situazione non potrà operare liberamente sul mercato, ma potrebbe agire soltanto a saldo zero, cioè facendo sostanzialmente operazioni in entrata ed in uscita che si equivalgano.

La scorsa estate, però, la Lazio ha avuto il mercato bloccato del tutto. Come mai?

Perché la società romana aveva sforato ciascuno dei tre indici che utilizzava la Covisoc per dare il via libera alle operazioni di compravendita dei giocatori. Se avesse rispettato la soglia di uno solo di quegli indici avrebbe avuto l’ok alle operazioni a saldo zero.

Il club romano rischia di nuovo un situazione simile?

No. La nuova normativa (il mercato invernale è il primo per il quale verrà utilizzata, fino alla scorsa estate vigevano i precedenti criteri) prevede il blocco del mercato soltanto in casi di due infrazioni consecutive, quindi semmai la prossima estate. In questa sessione, quindi, sia per la Lazio sia per gli altri club, può esserci solo il provvedimento del mercato a saldo zero nel caso in cui il costo del lavoro allargato risulti superiore all’80 %. Se però la situazione dovesse ripetersi quando saranno esaminati i conti in vista del mercato estivo allora scattarebbe il blocco totale. Ma solo se lo sforamento sarà superiore a quello fotografato per il mercato invernale. Ovvero. Se al club X fosse riscontrato un rapporto costo del lavoro/ricavi all’83%, per esempio, avrà in estate il mercato bloccato solo se questo indice dovesse al prossimo esame della Commissione essere superiore a questo 83%. Se fosse uguale o inferiore, ci sarebbe di nuovo il mercato a saldo zero. Attenzione, però. A partire dalla prossima estate la soglia massima nel rapporto costo del lavoro/ricavi scenderà al 70 %. Per avere il via libera incondizionato bisognerà avere quindi non sforare questo 70 %.

Restando a gennaio, la Lazio almeno il mercato a saldo zero lo farà?

Sì. Ma potrebbe avere anche lo sblocco totale. Secondo alcune indiscrezioni la società romana avrebbe presentato dei conti con un rapporto costo del lavoro/ricavi molto vicino all’80%. Tutto dipende da come la commissione avrà valutato l’inserimento di un credito per futuri diritti tv che il club ha allegato. Nel caso in cui venga ritenuto ammissibile la Lazio avrà il mercato libero.

E se non dovesse accadere? C’è una via di uscita?

Sì. Le Noif prevedono, (anche qui, sia per la Lazio sia per gli altri club che dovessero essere stoppati) la possibilità di ripianare la situazione nei prossimi giorni e prima dell’inizio del mercato invernale. Attraverso due operazioni alternative: un aumento di capitale oppure l’inserimento di crediti futuri esigibili.

Quali sono le altre squadre in bilico oltre alla Lazio?

Si tratta ovviamente di indiscrezioni. Ma pare che altre tre società rischino il provvedimento di un mercato invernale a saldo zero: Como, Fiorentina e Napoli", si legge. Sarebbe clamoroso il mercato a saldo zero della squadra campione d'Italia in carica allenata da Antonio Conte.

(Fonte: Gazzetta.it)