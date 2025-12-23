"Un obiettivo del Milan per il calciomercato invernale è regalare un difensore a Massimiliano Allegri. I rossoneri si stanno muovendo per capire chi portare a San Siro con la formula del prestito". Il sito di Gianluca Di Marzio parla del mercato rossonero e si sofferma in particolare su uno dei nomi accostati al club in queste settimane che anticipano il calciomercato di gennaio. Quello dell'ex Inter Milan Skriniar. Lo slovacco, che era un punto di riferimento per l'Inter, ha deciso di non rinnovare il suo contratto e di trasferirsi al PSG dove non ha trovato la fortuna attesa.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Sky – Skriniar accostato al Milan? La verità sull’ex nerazzurro. E gli altri nomi…
calciomercato
Sky – Skriniar accostato al Milan? La verità sull’ex nerazzurro. E gli altri nomi…
Il club rossonero cerca rinforzi di mercato in difesa da dare ad Allegri. Tra i nomi c'è quello dell'ex Inter
Ora viene accostato ad un ritorno in Italia, stavolta al Milan, qualche tempo fa si parlava di un trasferimento alla Juventus come ipotesi. "Guardando il mercato estero, difficile che l’ex Inter Milan Škriniar possa uscire dal Fenerbahçe. Il difensore slovacco è il capitano della squadra di Istanbul ed è un titolare fisso", spiega il sito del noto esperto di mercato che esclude quindi, almeno per il momento, il ritorno del giocatore in Italia.
Gli altri nomi associati al mercato del Milan per la difesa sono quelli di Eric Dier del Monaco e di Gatti, difensore che la Juve non considera in uscita nonostante il grande feeling con Allegri, allenatore rossonero.
(Fonte: gianlucadimarzio.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA