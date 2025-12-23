"Un obiettivo del Milan per il calciomercato invernale è regalare un difensore a Massimiliano Allegri. I rossoneri si stanno muovendo per capire chi portare a San Siro con la formula del prestito". Il sito di Gianluca Di Marzio parla del mercato rossonero e si sofferma in particolare su uno dei nomi accostati al club in queste settimane che anticipano il calciomercato di gennaio. Quello dell'ex Inter Milan Skriniar. Lo slovacco, che era un punto di riferimento per l'Inter, ha deciso di non rinnovare il suo contratto e di trasferirsi al PSG dove non ha trovato la fortuna attesa.