«La richiesta del Napoli contro il mercato a saldo zero seguiva un principio di buonsenso, ma andava articolata correttamente». Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, nella conferenza stampa in seguito al Consiglio Federale.
calciomercato
Gravina: “Blocco mercato Napoli? Difficile applicare richiesta a sessione in corso”
«L'unica perplessità che avevo è che il principio è giusto, ma applicarlo a mercato aperto avrebbe generato un principio di sperequazione per chi aveva già operato. Non si poteva pensare a pochi giorni dalla chiusura di mercato a una modifica di questo tipo», ha aggiunto il numero uno della Federcalcio sulla decisione di respingere la richiesta avanzata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis di poter utilizzare anche le riserve di soldi accantonate nel conteggio del costo del lavoro allargato, che era uno dei parametri per operare sul mercato.
La proposta del club azzurro era stata votata favorevolmente da 15 club ma si erano astenute Juve, Roma e Juventus mentre il Milan si era espresso contro. Era stato per chiesto richiesto che i club non favorevoli non optassero in un secondo momento per un ricorso sulla modifica della regola a sessione di mercato in corso.
(Fonte: agenzia)
© RIPRODUZIONE RISERVATA