Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha riportato aggiornamenti su Palestra, uno dei nomi caldi per il mercato estivo dei top club di Serie A ma non solo:
Pedullà su Palestra: “Toglietevi dalla testa questo scenario. E se continua così…”
"Viaggiate su questa cifra e toglietevi dalla testa, mi permetto di dirvelo, qualsiasi altra soluzione", dice Pedullà su Palestra
"Inutile che parliamo di Palestra perché siamo tutti palestrati da 45 mln. Viaggiate su questa cifra e toglietevi dalla testa, mi permetto di dirvelo, qualsiasi altra soluzione o cifra a condizioni diverse. Potevi prenderlo a 20-25 e ora arriva a 40-45.
Se continuasse così, con la possibilità della Nazionale, sarà un discorso da 40-45, arriverà l'Arsenal di turno che te lo porta via. Soltanto se accadesse qualcosa di davvero particolare, un club che magari offre 20 mln più una contropartita, ne parleremo in futuro"
