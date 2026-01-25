FC Inter 1908
Pedullà su Palestra: “Toglietevi dalla testa questo scenario. E se continua così…”

"Viaggiate su questa cifra e toglietevi dalla testa, mi permetto di dirvelo, qualsiasi altra soluzione", dice Pedullà su Palestra
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha riportato aggiornamenti su Palestra, uno dei nomi caldi per il mercato estivo dei top club di Serie A ma non solo:

"Inutile che parliamo di Palestra perché siamo tutti palestrati da 45 mln. Viaggiate su questa cifra e toglietevi dalla testa, mi permetto di dirvelo, qualsiasi altra soluzione o cifra a condizioni diverse. Potevi prenderlo a 20-25 e ora arriva a 40-45.

Se continuasse così, con la possibilità della Nazionale, sarà un discorso da 40-45, arriverà l'Arsenal di turno che te lo porta via. Soltanto se accadesse qualcosa di davvero particolare, un club che magari offre 20 mln più una contropartita, ne parleremo in futuro"

