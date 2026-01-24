Rischia di sfumare l’arrivo di Youssef En-Nesyri alla Juventus. Dopo il blitz del DS Ottolini in Turchia per trattare col Fenerbahce e l’accordo tra le società, ora manca il sì definitivo del calciatore, che sta valutando attentamente.
Juve, sfuma En-Nesyri? Inserimento del Siviglia, attesa la decisione del giocatore
Manca il sì definitivo dell'attaccante, che sta valutando attentamente dopo l'inserimento del club andaluso
Come riferisce Sky Sport, nelle ultime ore si è inserito con forza il Siviglia, che lavora al ritorno dell’attaccante marocchino in Spagna.
Youssef En-Nesyri ha già giocato nel siviglia, vincendo anche un’edizione dell’Europa League.
“En-Nesyri è rimasto in Turchia, a confronto con il suo agente, senza concedere ancora il sì definitivo”.
Sky Sport aggiunge:
“Le parti si riaggiorneranno a distanza nelle prossime ore, con la Juventus che resta fiduciosa sulla solidità dell’intesa tra i club, ma consapevole che l’ultimo passo dipenderà esclusivamente dalla scelta di En-Nesyri”.
