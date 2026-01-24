FC Inter 1908
Juve, sfuma En-Nesyri? Inserimento del Siviglia, attesa la decisione del giocatore

Manca il sì definitivo dell'attaccante, che sta valutando attentamente dopo l'inserimento del club andaluso
Alessandro De Felice
Rischia di sfumare l’arrivo di Youssef En-Nesyri alla Juventus. Dopo il blitz del DS Ottolini in Turchia per trattare col Fenerbahce e l’accordo tra le società, ora manca il sì definitivo del calciatore, che sta valutando attentamente.

Come riferisce Sky Sport, nelle ultime ore si è inserito con forza il Siviglia, che lavora al ritorno dell’attaccante marocchino in Spagna.

Youssef En-Nesyri ha già giocato nel siviglia, vincendo anche un’edizione dell’Europa League.

“En-Nesyri è rimasto in Turchia, a confronto con il suo agente, senza concedere ancora il sì definitivo”.

Sky Sport aggiunge:

“Le parti si riaggiorneranno a distanza nelle prossime ore, con la Juventus che resta fiduciosa sulla solidità dell’intesa tra i club, ma consapevole che l’ultimo passo dipenderà esclusivamente dalla scelta di En-Nesyri”.

