Calciomercato – Milan, fatta per Fullkrug: le condizioni dell’accordo con il West Ham

Niclas Fullkrug è a un passo dal diventare il nuovo attaccante del Milan: i rossoneri hanno l'ok del West Ham
Matteo Pifferi 

Niclas Fullkrug è a un passo dal diventare il nuovo attaccante del Milan. Sembra infatti che sia stato trovato l'accordo tra il club rossonero e il West Ham per un prestito gratuito con diritto di riscatto, che sarebbe fissato intorno ai 13 milioni di euro.

È probabile che già nelle prossime ore il calciatore della nazionale tedesca possa svolgere le visite mediche con il Milan.

È quindi in via di definizione l'arrivo del rinforzo offensivo necessario per Allegri, soprattutto dopo che Santiago Gimenez è stato operato alla caviglia.

