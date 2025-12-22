calciomercato

Niclas Fullkrug è a un passo dal diventare il nuovo attaccante del Milan: i rossoneri hanno l'ok del West Ham

Niclas Fullkrug è a un passo dal diventare il nuovo attaccante del Milan. Sembra infatti che sia stato trovato l'accordo tra il club rossonero e il West Ham per un prestito gratuito con diritto di riscatto, che sarebbe fissato intorno ai 13 milioni di euro.