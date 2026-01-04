FC Inter 1908
Tiago Gabriel, non solo Inter: si du lui anche Barcellona e Bayern Monaco

Il difensore portoghese del Lecce si sta affermando come uno dei migliori giovani del panorama internazionale
Tiago Gabriel si sta affermando come uno dei migliori giovani del panorama internazionale: il difensore del Lecce, classe 2004, sta disputando un'ottima stagione in Serie A, e diversi club stanno mostrando interesse.

Su di lui è vigile l'Inter, ma i nerazzurri non sono gli unici: secondo FootMercato, sul portoghese ci sarebbero anche due big europee come Barcellona e Bayern Monaco.

