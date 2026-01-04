Tiago Gabriel si sta affermando come uno dei migliori giovani del panorama internazionale: il difensore del Lecce, classe 2004, sta disputando un'ottima stagione in Serie A, e diversi club stanno mostrando interesse.
Tiago Gabriel, non solo Inter: si du lui anche Barcellona e Bayern Monaco
Il difensore portoghese del Lecce si sta affermando come uno dei migliori giovani del panorama internazionale
Su di lui è vigile l'Inter, ma i nerazzurri non sono gli unici: secondo FootMercato, sul portoghese ci sarebbero anche due big europee come Barcellona e Bayern Monaco.
