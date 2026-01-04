Paolo Ziliani ha puntato il dito sull'algoritmo utilizzato dalla Juventus per fare mercato. A rivelare il metodo per individuare i profili migliori era stato lo stesso Comolli. Ed è proprio a lui che il giornalista sportivo indirizza il suo approfondimento che giudica le prestazioni - fino a questo punto della stagione - di tre giocatori bianconeri. Ziliani ne ha anche per i media, che fino a dieci giorni fa erano convinti di una cosa: CONTINUA A LEGGERE.