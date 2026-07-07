Il calciomercato è l'unica cosa che conta in estate. Lo sanno i tifosi, che si lasciano trascinare da titoli, illusioni e speranze in un vortice di alti e bassi. Impossibile rimanere impassibili. Lo sanno anche i club, che da giugno a settembre lottano per rinforzarsi senza spendere troppo ed incorrere in future sanzioni. È un gioco complicato, da qualunque parte lo si guardi. Ecco come Giovanni Capuano ha analizzato il mercato del Napoli, che sta incontrando alcune difficoltà: CONTINUA A LEGGERE.