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UFFICIALE – Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham: affare da oltre 100 milioni

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Il centrocampista della Nazionale lascia il Newcastle e si trasferisce alla corte di De Zerbi: "Sono molto felice"
Fabio Alampi Redattore 

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Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham: il centrocampista della Nazionale lascia il Newcastle e si trasferisce alla corte di De Zerbi per una cifra di 100 milioni di sterline, circa 116 milioni di euro, diventando così il calciatore italiano più pagato di sempre.

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Getty Images

Questo il comunicato degli Spurs:

Siamo lieti di annunciare l'ingaggio di Sandro Tonali, subordinato al rilascio del permesso di lavoro. Il centrocampista della nazionale italiana, 26 anni, arriva dal Newcastle United. Sandro ha dichiarato: "Sono molto felice di essere qui. Quando sono arrivato al Club oggi, ho provato una sensazione fantastica. Si parlava di quattro o cinque club interessati, ma in realtà ce n'era solo uno. Ho parlato con l'allenatore per quasi due ore del Club, dei tifosi, dello stadio e del nostro calcio. È stato magico, perché ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham. Ho giocato contro il Tottenham diverse volte e ho sempre trovato un'atmosfera fantastica, creata da tifosi straordinari. Non vedo l'ora di iniziare la stagione".

(tottenhamhotspur.com)

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