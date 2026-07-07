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calciomercato
UFFICIALE – Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham: affare da oltre 100 milioni
Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham: il centrocampista della Nazionale lascia il Newcastle e si trasferisce alla corte di De Zerbi per una cifra di 100 milioni di sterline, circa 116 milioni di euro, diventando così il calciatore italiano più pagato di sempre.
Questo il comunicato degli Spurs:
Siamo lieti di annunciare l'ingaggio di Sandro Tonali, subordinato al rilascio del permesso di lavoro. Il centrocampista della nazionale italiana, 26 anni, arriva dal Newcastle United. Sandro ha dichiarato: "Sono molto felice di essere qui. Quando sono arrivato al Club oggi, ho provato una sensazione fantastica. Si parlava di quattro o cinque club interessati, ma in realtà ce n'era solo uno. Ho parlato con l'allenatore per quasi due ore del Club, dei tifosi, dello stadio e del nostro calcio. È stato magico, perché ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham. Ho giocato contro il Tottenham diverse volte e ho sempre trovato un'atmosfera fantastica, creata da tifosi straordinari. Non vedo l'ora di iniziare la stagione".
(tottenhamhotspur.com)
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