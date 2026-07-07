Siamo lieti di annunciare l'ingaggio di Sandro Tonali, subordinato al rilascio del permesso di lavoro. Il centrocampista della nazionale italiana, 26 anni, arriva dal Newcastle United. Sandro ha dichiarato: "Sono molto felice di essere qui. Quando sono arrivato al Club oggi, ho provato una sensazione fantastica. Si parlava di quattro o cinque club interessati, ma in realtà ce n'era solo uno. Ho parlato con l'allenatore per quasi due ore del Club, dei tifosi, dello stadio e del nostro calcio. È stato magico, perché ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham. Ho giocato contro il Tottenham diverse volte e ho sempre trovato un'atmosfera fantastica, creata da tifosi straordinari. Non vedo l'ora di iniziare la stagione".