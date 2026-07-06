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Romano svela: “Goretzka apre all’Italia: mi risulta che abbia mandato questo messaggio a…”

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Leon Goretzka strizza l’occhio all’Italia: ecco le ultimissime dal canale YouTube di Fabrizio Romano sul tedesco
Alessandro Cosattini Redattore 

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Leon Goretzka strizza l’occhio all’Italia: ecco le ultimissime dal canale YouTube di Fabrizio Romano sul centrocampista tedesco, accostato anche all'Inter.

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“Voglio dare un aggiornamento: da Leon sono arrivati segnali di apertura e disponibilità al campionato italiano. Ha avuto un’offerta importante da Chicago, da quanto mi risulta è freddo e preferirebbe un club europeo e con una storia.

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Questo messaggio è stato mandato anche alla Juve, che sa che il giocatore prenderebbe in considerazione un’ipotesi italiana. Una situazione da seguire da vicino visto che è libero a 0. Le porte sono aperte per Italia ed Europa”.

 

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