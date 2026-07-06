Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Romano svela: “Goretzka apre all’Italia: mi risulta che abbia mandato questo messaggio a…”
calciomercato
Romano svela: “Goretzka apre all’Italia: mi risulta che abbia mandato questo messaggio a…”
Leon Goretzka strizza l’occhio all’Italia: ecco le ultimissime dal canale YouTube di Fabrizio Romano sul tedesco
Leon Goretzka strizza l’occhio all’Italia: ecco le ultimissime dal canale YouTube di Fabrizio Romano sul centrocampista tedesco, accostato anche all'Inter.
“Voglio dare un aggiornamento: da Leon sono arrivati segnali di apertura e disponibilità al campionato italiano. Ha avuto un’offerta importante da Chicago, da quanto mi risulta è freddo e preferirebbe un club europeo e con una storia.
Questo messaggio è stato mandato anche alla Juve, che sa che il giocatore prenderebbe in considerazione un’ipotesi italiana. Una situazione da seguire da vicino visto che è libero a 0. Le porte sono aperte per Italia ed Europa”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA