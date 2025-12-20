FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Zazzaroni: “Allegri? Si stava rompendo le palle, ecco chi aveva rifiutato. È tornato perché…”

calciomercato

Zazzaroni: “Allegri? Si stava rompendo le palle, ecco chi aveva rifiutato. È tornato perché…”

Milan Allegri
Il retroscena sulla panchina rossonera
Redazione1908

Ivan Zazzaroni ha commentato la scelta di Massimiliano Allegri di tornare ad allenare in Serie A, dopo una serie di rifiuti a grandi squadre. Il direttore del Corriere dello Sport ha analizzato la situazione del Milan e del suo tecnico ai microfoni del podcast Tutti in the box. C'è stato un motivo scatenante che ha decretato l'arrivo di Allegri sulla panchina del Milan: CONTINUA A LEGGERE.

 

 

Leggi anche
SM – Dzeko, possibile addio alla Fiorentina: De Rossi lo vuole con lui al Genoa
Romano si sbilancia su Nico Paz: “Trattativa già ben avviata per giugno con…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA