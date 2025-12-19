FC Inter 1908
Viste le tremende difficoltà in cui versa la squadra, non è affatto escluso che Edin Dzeko, a pochi mesi dal suo ritorno in Serie A, lasci la Fiorentina
Marco Macca
Viste le tremende difficoltà in cui versa la squadra, non è affatto escluso che Edin Dzeko, a pochi mesi dal suo ritorno in Serie A, lasci la Fiorentina nel prossimo mercato di gennaio. Stando a quanto riferisce Sport Mediaset, infatti, sarebbe emersa la suggestiva ipotesi di un suo trasferimento al Genoa, ora allenato dall'ex compagno ai tempi della Roma Daniele De Rossi:

"Su Dzeko ci sarebbe il forte interesse del Genoa, alla ricerca di innesti d'esperienza per proseguire la corsa alla salvezza sotto la guida di Daniele De Rossi. È proprio l'ex allenatore giallorosso, e compagno di squadra di Edin ai tempi della Roma, l'artefice dell'operazione. Il tecnico del Grifone conosce bene l'attaccante e sa che potrebbe dargli una grande mano in termini realizzativi, ma non solo".

"Dzeko compirà 40 anni il prossimo marzo, motivo per cui bisogna attendersi un contratto abbastanza breve. Il bosniaco lascerebbe la Fiorentina a titolo definitivo e firmerebbe col Grifone per soli sei mesi con il rinnovo che potrebbe essere legato alla permanenza in Serie A dei rossoblù".

