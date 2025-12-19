Viste le tremende difficoltà in cui versa la squadra, non è affatto escluso che Edin Dzeko, a pochi mesi dal suo ritorno in Serie A, lasci la Fiorentina nel prossimo mercato di gennaio. Stando a quanto riferisce Sport Mediaset, infatti, sarebbe emersa la suggestiva ipotesi di un suo trasferimento al Genoa, ora allenato dall'ex compagno ai tempi della Roma Daniele De Rossi:

"Su Dzeko ci sarebbe il forte interesse del Genoa, alla ricerca di innesti d'esperienza per proseguire la corsa alla salvezza sotto la guida di Daniele De Rossi. È proprio l'ex allenatore giallorosso, e compagno di squadra di Edin ai tempi della Roma, l'artefice dell'operazione. Il tecnico del Grifone conosce bene l'attaccante e sa che potrebbe dargli una grande mano in termini realizzativi, ma non solo".