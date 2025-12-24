Giovanni Capuano ha postato una riflessione in merito al mercato del Napoli e alle potenziali lamentele di Antonio Conte. I partenopei, a gennaio, potranno operare unicamente all'insegna dell'equilibrio. Il principio imposto, dopo l'analisi dei conti al 30 settembre, è quello del saldo zero. Un'entrata per un'uscita, insomma. Ecco come ha commentato questa novità Capuano: CONTINUA A LEGGERE.