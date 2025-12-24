FC Inter 1908
Mediaset sul mercato Juve: “Potrebbe accontentarsi di Frattesi ma il vero sogno è…”

La Juventus a gennaio proverà a prendere un centrocampista: Frattesi è in lista ma il vero sogno è un altro
Luciano Spalletti è stato abbastanza chiaro: per il mercato di gennaio della sua Juventus vorrebbe un centrocampista importante. Tra i nomi fatti c'è anche quello di Davide Frattesi. Il classe 1999, infatti, sta trovando poco spazio all'Inter e potrebbe lasciare Milano già a gennaio.

"Servirebbe un regista che si possa alternare con Locatelli, l'unico con caratteristiche da play nel mazzo della mediana bianconera: il sogno è Morten Hjulmand. Il danese dello Sporting però costa carissimo e potrebbe essere un obiettivo più per giugno che per il mercato di gennaio. E allora l'ex ct potrebbe accontentarsi di Davide Frattesi", commenta Sport Mediaset che poi entra nel dettaglio:

"Il centrocampista dell'Inter non è un regista ma ha quelle caratteristiche da assalitore che Spalletti sa valorizzare al massimo (vedi Vecino e Nainggolan). Quest'anno in nerazzurro il centrocampista romano sta trovando ancora meno spazio delle passate stagioni: una partenza a gennaio non è per nulla improbabile".

