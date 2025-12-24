Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Gianni Visnadi ha commentato l'arrivo di Niclas Füllkrug al Milan. Il club rossonero ha deciso di rinforzare l'attacco inserendo nell'organico il tedesco, ma il giornalista boccia l'attaccante spiegandone i motivo.
Visnadi: “Füllkrug al Milan? Acquisto con poca logica tecnica. Non è mai stato tra…”
Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Gianni Visnadi ha commentato l'arrivo di Niclas Füllkrug al Milan
"Acquisto con poca logica tecnica, non è in condizione e viene da un'annata negativa. Dovrà scoprire lingua, compagni e Serie A. È solo un buon centravanti, non è mai stato tra i top 40 in Europa".
(Radio Sportiva)
