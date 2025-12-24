Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Gianni Visnadi ha commentato l'arrivo di Niclas Füllkrug al Milan . Il club rossonero ha deciso di rinforzare l'attacco inserendo nell'organico il tedesco, ma il giornalista boccia l'attaccante spiegandone i motivo.

"Acquisto con poca logica tecnica, non è in condizione e viene da un'annata negativa. Dovrà scoprire lingua, compagni e Serie A. È solo un buon centravanti, non è mai stato tra i top 40 in Europa".