La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui conti della società di Serie A: "Lazio dentro, Napoli e Pisa fuori. Era fiducioso Claudio Lotito e stavolta aveva ragione. La Commissione indipendente che vigila sui conti delle squadre di Serie A si è riunita oggi per fare le ultime valutazioni sullo stato finanziario del club (tutti quelli professionistici in realtà, basket compreso)". Giovanni Capuano ha commentato la situazione parlando delle squadre che rischiano un blocco estivo: CONTINUA A LEGGERE.
Capuano: “A meno di sorprese ecco quali squadre faranno mercato. Rischiano blocco estivo…”
Il punto del giornalista di Panorama
