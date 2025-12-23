Napoli e Pisa potranno operare nel mercato di gennaio, ma con una limitazione: c'è anche la conferma dell'ANSA

ROMA, 23 DIC - Napoli e Pisa potranno operare nel mercato di gennaio, ma con una limitazione: le operazioni dovranno essere a saldo zero .

E' questo, come apprende l'ANSA, l'esito delle valutazioni fatte dalla commissione indipendente che vigila sui conti delle squadre professionistiche riunitasi questa mattina. Le due società, infatti, sono le uniche della Serie A che hanno l'indicatore del costo del lavoro allargato/ricavi inferiore a 0,8. Potranno dunque fare mercato a gennaio, ma ogni spesa deve essere compensata da una cessione.