ROMA, 23 DIC - Napoli e Pisa potranno operare nel mercato di gennaio, ma con una limitazione: le operazioni dovranno essere a saldo zero.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie ANSA conferma: “Napoli punito, mercato solo a saldo zero. E’ l’unico club con il Pisa che…”
calciomercato
ANSA conferma: “Napoli punito, mercato solo a saldo zero. E’ l’unico club con il Pisa che…”
Napoli e Pisa potranno operare nel mercato di gennaio, ma con una limitazione: c'è anche la conferma dell'ANSA
E' questo, come apprende l'ANSA, l'esito delle valutazioni fatte dalla commissione indipendente che vigila sui conti delle squadre professionistiche riunitasi questa mattina. Le due società, infatti, sono le uniche della Serie A che hanno l'indicatore del costo del lavoro allargato/ricavi inferiore a 0,8. Potranno dunque fare mercato a gennaio, ma ogni spesa deve essere compensata da una cessione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA