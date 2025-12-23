"Aveva il dente avvelenato Conte, il ko a Bologna aveva generato polemiche nel gruppo e nell'ambiente e per questo aveva una motivazione in più. Sono arrivati segnali forti da parte di giocatori finiti sul banco degli imputati, vedi Neres, che è stato determinante dopo quella partita. Credo che si stia evolvendo nel modo giusto l'adattamento dei nuovi"

"C'è Comolli, poi Modesto, Chiellini e ora Ottolini. Sono in quattro, però il punto centrale su cui ruota tutto è Spalletti, perché lo ha dimostrato a Napoli che è quello che può dare le indicazioni giuste. Con Tudor prima c'era troppa invasione di campo dei vari dirigenti. Spalletti sta valorizzando un mercato della Juve che non è stato all'altezza del nome Juve. Li sta valorizzando lui Zhegrova, Openda e gli altri. La figura centrale è Spalletti e ora è lui il punto di equilibrio"