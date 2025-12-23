Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini ha parlato di mercato ma non solo:
calciomercato
Paganini è sicuro: “Il Napoli vorrebbe prendere un giocatore dell’Inter. L’alternativa…”
"Aveva il dente avvelenato Conte, il ko a Bologna aveva generato polemiche nel gruppo e nell'ambiente e per questo aveva una motivazione in più. Sono arrivati segnali forti da parte di giocatori finiti sul banco degli imputati, vedi Neres, che è stato determinante dopo quella partita. Credo che si stia evolvendo nel modo giusto l'adattamento dei nuovi"
Napoli si muove a gennaio?
"Sicuramente sì, soprattutto a centrocampo. L'idea Conte è di rinforzare il reparto. Vuole Mainoo ma non vuole ripetere una telenovela Garnacho. E' un 2005, nazionale inglese di prospettiva. Secondo me il Napoli vuole andare su uno che conosce il campionato italiano, quindi Frattesi e occhio a Pellegrini"
Sulla Juve
"C'è Comolli, poi Modesto, Chiellini e ora Ottolini. Sono in quattro, però il punto centrale su cui ruota tutto è Spalletti, perché lo ha dimostrato a Napoli che è quello che può dare le indicazioni giuste. Con Tudor prima c'era troppa invasione di campo dei vari dirigenti. Spalletti sta valorizzando un mercato della Juve che non è stato all'altezza del nome Juve. Li sta valorizzando lui Zhegrova, Openda e gli altri. La figura centrale è Spalletti e ora è lui il punto di equilibrio"
© RIPRODUZIONE RISERVATA