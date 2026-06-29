L'AD della Juventus Giovanni Carnevali ha parlato a margine dell'apertura ufficiale del calciomercato

Matteo Pifferi Redattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 19:19)

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L'AD della Juventus Giovanni Carnevali ha parlato a margine dell'apertura ufficiale del calciomercato: "Le emozioni sono tante ma ci sono anche tante responsabilità, c'è tanto da costruire. Bisogna avere pazienza e calma, dobbiamo cercare di non sbagliare, questa società deve meritare delle grandi opportunità".

Kolo e il portiere sono due obiettivi della Juve?

"Il portiere e l'attaccante sono due pedine fondamentali ma non bastano, dobbiamo costruire altre situazioni e lavorare con calma. Le condizioni economiche richieste sono elevate, Kolo Muani è una possibilità, se ne parla da tempo, si stanno ricucendo i rapporti col PSG ma ci devono essere le condizioni giuste e accettabili, una cosa è certa: abbiamo le idee chiare, sappiamo cosa fare. Il Dibu Martinez è un giocatore importante, ha esperienza e può essere adatto per il profilo Juve ma valutiamo altri profili, si parla di Vicario che ci può interessare ma ci sono anche altri. Abbiamo tempo per riflettere per trovare i giocatori che vogliano venire alla Juve"

Miretti-Lucumi con il Bologna?

"Crediamo in Miretti e crediamo che abbia un valore, non ci sono le condizioni giuste per cederlo. Non abbiamo la necessità di fare cessioni in questo momento. Lucumì ha una clausola da 28 mln, ci può interessare ma non a certe condizioni"

Vlahovic?

"Non ho mai parlato con lui, nel calcio le possibilità oggi non ci sono e domani sì ma ad oggi non è nei nostri pensieri"

Muharemovic

"Lo conosco perfettamente, è giovane e di prospettiva. Abbiamo il 50%, valutiamo le possibilità e monitoriamo"