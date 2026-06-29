"L’obiettivo di Gasp era limitare le uscite, tenere saldo il gruppo e concentrarsi su 3-4 acquisti di livello per puntare a infastidire l’Inter per lo scudetto"

Matteo Pifferi Redattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 18:01)

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"Non cedere i titolari, a meno di offerte davvero irrinunciabili. I Friedkin hanno seguito le indicazioni di Gian Piero Gasperini. E, nonostante la scadenza del 30 giugno, hanno resistito ai tentativi per Svilar, Ndicka e Koné". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla decisione della Roma di blindare i giocatori più importanti - Svilar, Ndicka, Wesley e Pisilli - per porre le basi per un progetto importante.

"Il tecnico a fine stagione era stato chiaro con la proprietà e aveva indicato la necessità di non rivoluzionare la rosa che aveva appena conquistato la Champions. L’obiettivo di Gasp, infatti, era limitare le uscite, tenere saldo il gruppo e concentrarsi su 3-4 acquisti di livello per puntare a infastidire l’Inter per lo scudetto in un anno di grosse incognite per Milan, Napoli e Juve", aggiunge il quotidiano.

I Friedkin hanno cercato di fare cassa entro il 30 giugno con alcune operazioni minori come Baldanzi, Saud, Romano e Sangare ma il tempo stringe e l'unico nome che può sbloccarsi nelle prossime ore è quello di Soule, giudicato non intoccabile da Gasperini e per il quale potrebbe arrivare un'offerta dall'Arabia Saudita.

La Roma rischia delle sanzioni da parte dell'UEFA e infatti "i Friedkin si preparano a una multa corposa e (forse) a una limitazione per le liste Uefa della stagione 2027-2028. Non di più. Da quattro anni d’altronde il club riduce progressivamente il rosso di bilancio e la qualificazione in Champions rappresenta un acceleratore decisivo. La prossima stagione, infatti, potrà portare un aumento rilevante del fatturato: dagli attuali circa 270 milioni si salirà sicuramente oltre i 320, considerando i ricavi garantiti dalla partecipazione alla massima competizione europea e quelli legati al Centenario e alle nuove sponsorizzazioni", si legge su La Gazzetta.