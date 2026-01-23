FC Inter 1908
Mercato, Casemiro lascerà il Manchester United a fine stagione

Il centrocampista della nazionale brasiliana Casemiro lascerà il Manchester United a fine stagione ha annunciato il club di Premier
Marco Macca Redattore 

Il centrocampista della nazionale brasiliana Casemiro lascerà il Manchester United a fine stagione ha annunciato il club di Premier League. "Casemiro lascerà il Manchester United quest'estate, alla scadenza del suo contratto", ha dichiarato il club in un comunicato, elogiando "il suo spirito combattivo e la sua capacità di segnare gol nei momenti cruciali".

Il 33enne, che non ha rivelato i suoi progetti futuri, è arrivato all'Old Trafford nel 2022 dal Real Madrid. Ha collezionato 146 presenze e segnato 21 gol in quattro stagioni. Con il club inglese, ha vinto la FA Cup (2024) e la Coppa di Lega (2023).

Ma è con il Real Madrid che ha costruito un record impressionante con cinque Champions League (2014, 2016, 2017, 2018 e 2022), tre titoli della Liga (2017, 2020 e 2022), tre Coppe del Mondo per Club (2016, 2017 e 2018), una Coppa del Re (2014) e tre Supercoppe di Spagna (2017, 2020 e 2022).

