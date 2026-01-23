FC Inter 1908
Napoli, a un passo la cessione di Lucca: accordo con il Nottingham Forest

Il Napoli ha trovato l'accordo con il Nottingham Forest per la cessione di Lorenzo Lucca. Il club azzurro ha ottenuto il sì dell'attaccante
Marco Macca
Marco Macca 

Il Napoli ha trovato l'accordo con il Nottingham Forest per la cessione di Lorenzo Lucca. Il club azzurro ha ottenuto il sì dell'attaccante per un trasferimento in cui le due squadre hanno un accordo che prevede il prestito per due milioni di euro in questa metà di stagione con un pagamento a fine stagione da parte del club inglese di 35 milioni se decide di acquistare definitivamente l'attaccante.

Lucca ha accettato il trasferimento in Premier dove il Nottingham è quart'ultimo e vuole un attacco più affidabile per evitare di rimanere coinvolto nella retrocessione su cui ha ora 5 punti di vantaggio sul West Ham, terz'ultima e prima a retrocedere.

Lucca dovrebbe presto viaggiare verso la Gran Bretagna per le visite mediche.

