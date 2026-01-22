E’ ufficiale: Dzeko lascia la Fiorentina e si trasferisce allo Schalke 04

Questo il messaggio di Edin Dzeko, postato sui propri social, dopo la conclusione dopo appena 6 mesi della sua esperienza in viola

Marco Macca Redattore 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 23:32)

"Le cose non sono andate come tutti avremmo voluto, nel calcio succede. Ma ciò non intacca l'affetto e la riconoscenza che ho e avrò verso la Fiorentina, Firenze e i tifosi viola".

Questo il messaggio di Edin Dzeko, postato sui propri social, dopo la conclusione dopo appena 6 mesi della sua esperienza in viola e il trasferimento in Germania allo Schalke 04 con un contratto fino a giugno. "In questi mesi ho avuto l'opportunità di condividere la quotidianità con ragazzi splendidi, ai quali auguro il meglio - prosegue il messaggio dell'attaccante bosniaco prossimo a compiere 40 anni - Sono sicuro che sapranno proseguire al meglio questa stagione come stanno già dimostrando. In bocca al lupo a tutto il club, grazie a tutti coloro che lavorano dietro le quinte e un pensiero particolare alla famiglia Commisso".

La sua cessione a titolo definitivo è stata ufficializzata dalla Fiorentina con cui Dzeko ha messo assieme 18 presenze e due gol fra campionato e Conference League.